محلل سياسي: حل الأزمة الروسية الأوكرانية يحتاج لتدخل قوى دولية كبيرة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن بوتين الرئيس الروسي يسعى لاستعادة بعض الدول للاتحاد السوفيتي مرة أخرى، مضيفاً أن الزحف الروسي هو الأفضل في الحرب الروسية الأوكرانية.

شريف سمير:الأزمة الروسية الأوكرانية تحتاج إرادة سياسية من أطراف النزاع

وأضاف شريف سمير، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج 'صباح البلد'، المذاع على قناة صدى البلد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعتبر أسيراً للإرادة الأمريكية حاليا، خاصة أن الحلف يبحث انضمام دول أخرى له؛ لتقوية قوته أمام الغزو الروسي.

وأشار شريف سمير إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تحتاج إرادة سياسية من أطراف النزاع، علاوة على قدرة حماية الحدود والأوطان وهذا غير متوفر في (الناتو).

وتابع نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، قائلاً: "بوتين يخطوا خطوات جيدة نحو أهدافه وتوسعاته، وحل الأزمة يحتاج قوى دولية وقرارات كبيرة من قبل منظمات مثل مجلس الأمن، بالإضافة إلى اللعب بورقة الضغط الاقتصادي على روسيا من حيث الغاز والطاقة والعلاقات الاستراتيجية"

