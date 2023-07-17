800 ضابط استخبارات إسرائيلي سابق يحذر نتنياهو من استمرار "التعديلات القضائية"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حوالي 800 ضابط إسرائيلي سابق من ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، بعثوا برسالة، مساء الأحد، إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت، يحذرون فيها من استمرار العملية التشريعية المتعلقة بالتعديلات القضائية.

ووفقا للصحيفة العبرية، قال الضباط في الرسالة إن استمرار التشريعات سيضر باستقلالية النظام القضائي، مما سيشكل خطراً حقيقياً وواضحاً ومباشراً على أمن إسرائيل.

كما تضمنت الرسالة التي أرسلت باسم "قدامى المحاربين في جهاز الأمن العام للدفاع عن الديمقراطية": أن "القانون الأساسي المقترح في التعديلات سيزيل من المحكمة العليا أداة العمل الرئيسية في المراجعة القضائية للسلطات التنفيذية وبالتالي تفقد المحكمة قدرتها بالإشراف على السلطة التنفيذية ".

وبحسبهم ، فإن "هذا الأمر سيؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي بالاعتراف الدولي باستقلال النظام القضائي الإسرائيلي ومبدأ التكامل، وسيعرض للخطر بشكل حقيقي وفوري جنود جهاز الأمن العام، وموظفي جهاز الأمن العام" (الشاباك)، ومديروه وكذلك جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في العمليات القتالية، بما في ذلك الإجراءات المضادة المستهدفة وهدم المنازل والعمليات الإضافية".

وتابعوا "مقاتلو الشاباك والجيش الإسرائيلي وقادتهم، بمن فيهم المستوى الوزاري، سيتعرضون للتحقيقات والملاحقات أمام هيئات قانونية دولية. والمحكمة العليا، بصفتها المحكمة العليا هي "القبة الحديدية" للمقاتلين، وستُلغى هذه الحماية على الفور، في حال سن القانون".