غرامة 20 ألف جنيه.. احذر تغيير نشاط المحال التجارية بالمخالفة للقانون

يلجأ الكثير من أصحاب المحلات التجارية إلى تغيير نشاطها دون الحصول على ترخيص مسبق، ولايعلمون أنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.

وفي هذا الصدد ، نص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.



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عقوبات المخالفين



يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

