عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل لـ10 آلاف جنيه..رسوم تقديم الشيشة للزبائن في المقاهي بقانون المحال العامة

تدخين الشيشة
تدخين الشيشة

الشيشة تعتبر من أهم الأمور المفضلة لدى العديد من المصريين، والتى تمثل مذاق مميز لهم، إلا أن قانون المحال العامة وضع عدد من الضوابط بشان ترخيص الشيشة من خلال تحديد رسوم لترخيص الشيشة.

حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.

رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

غرامة 20 ألف جنيه

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

txt

تقديم الشيشة في المقاهى بدون ترخيص يعرضك لدفع غرامة 20 ألف جنيه

txt

اشغالات المقاهي كابوس يلاحق سكان شارع الرشيدي بمساكن شيراتون

سكان المنطقة الثالثة مصر للتعمير بشيراتون المطار يشكون من إشغالات المقاهي

سكان منطقة الحديقة الدولية بمدينة نصر يشكون من إزعاج المقاهي

سكان ترعة الجبل المطرية يستغيثون من انتشار المقاهي والجراجات

إزعاج المقاهي كابوس يلاحق سكان شارع حافظ رمضان بمدينة نصر

 

الشيشة رسوم الشيشة المقاهي قانون المحال العامة المأكولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

ترشيحاتنا

إنطلاق الفوج الخامس لحجاج الجمعيات الأهلية من مكة إلى المدينة المنورة

الصلاة الفائتة.. الأزهر للفتوى يجيب على كل ما يشغل الأذهان

في السعودية.. الكاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قطاع الأعمال: إزالة تعديات على أراضٍ وأصول للشركات بـ4.5 مليار جنيه

الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

الشيخ قالي متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

لن تصدق وزنها.. امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا.. صور

فيديو

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ