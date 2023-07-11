القانون يضع شروطًا لـ ترخيص المحال العامة في عقار مخالف | اِعرفها

أجاز قانون المحال العامة ترخيص المحال العامة في العقارات المخالفة ووضع شروطا منظمة لعملية الترخيص ويأتي ذكرها في السطور التالية ..

منح ترخيص مؤقت للمحال العامة لمدة 5 سنوات الي حين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب.

ويجب التأكد من سلامة العقار المخالف انشائيا بموجب تقرير هندسي معتمد.



أما الأوراق المطلوبة لترخيص المحال في العقارات المخالفة ..

١ - ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.

٢ - صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل لطالب الترخيص.

3 –في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بشخصة تقديم لمركز الترخيص توكيل رسمي.

4 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

5_ إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

6 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .

7 –في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء فيتم تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار .

۸ – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .

9 –في حالة عـدم وجـود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص يتم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار .

۱۰ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

۱۲ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .

13_ اذا كان طالب الترخيص اجنبيا فيقدم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل علاوة على ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.