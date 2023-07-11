عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القانون يضع شروطًا لـ ترخيص المحال العامة في عقار مخالف | اِعرفها

ترخيص المحال العامة
ترخيص المحال العامة

أجاز قانون المحال العامة ترخيص المحال العامة في العقارات المخالفة ووضع شروطا منظمة لعملية الترخيص ويأتي ذكرها في السطور التالية ..

 منح ترخيص مؤقت للمحال العامة  لمدة  5 سنوات الي حين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب.

ويجب التأكد من سلامة العقار المخالف انشائيا بموجب تقرير هندسي معتمد.
 

أما الأوراق المطلوبة لترخيص المحال في العقارات المخالفة ..

 

١ - ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.

٢ - صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل لطالب الترخيص.

3 –في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بشخصة تقديم لمركز الترخيص توكيل رسمي. 

4 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

5_ إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
 6 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .

7 –في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء فيتم تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار .

۸ – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .

9 –في حالة عـدم وجـود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص يتم  تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار .

۱۰ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

۱۲ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات .

13_  اذا كان طالب الترخيص اجنبيا فيقدم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل علاوة على ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

شروط ترخيص المحال عقار مخالف الاوراق المطلوبة لترخيص المحال ترخيص المحال ترخيص مؤقت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

زملكاوي جديد.. شوبير يكشف تحرك الأهلي لضم صفقة نارية بعد إمام عاشور

تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: 325,7 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2023| بشرى سارة بشأن درجات الطلاب.. ومفاجأة في الكيمياء

قرار جديد من كولر مع لاعبي الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

السعودية.. شاهد| بقعة كبيرة في سماء مكة

الكرملين يعلن مراقبته عن كثب للأحداث في قمة "الناتو"

شهادات جامعية مزورة.. سيدتان تنصبان على 16 شخصا عبر «فيس بوك»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خضع لثلاث عمليات.. صديق مقرب يكشف مرض إيمان البحر درويش

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

فيديو

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ