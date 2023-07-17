مدربة حياة وعلاقات توضح أفضل حلول مواجهة لحظات الضعف |فيديو

أكدت نرمين البحيري، مدربة حياة وعلاقات، أن محاسبة النفس والتواصل الشخصي ضروري للتفكير العقلي، لافتة إلى أن مراجعة الأفكار مع الذات تحتاج للتعود والتقييم دائما.

وقالت “البحيري”، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النفس –خاصة السيدات- تحتاج «الطبطبة» والحنية، منوهة بأن لحظة الضعف تحتاج قبول الذات ومراجعة ما حدث قبل الحديث مع الآخرين.

وتابعت مدربة الحياة والعلاقات، أن مراقبة النفس تبعد الإنسان عن “التوهان” لعدم الوصول إلى أفكار خاطئة، معلقة “اختيارات الفرد هو المسؤول عنها سواء كانت صح أو خطأ مع المجتمع والأسرة والأصدقاء؛ مما يساعد على تشكيل التفكير وتصحيح الأخطاء”.

وعلقت "حين يصاب الإنسان بعدم الرضا أو الشك أو الثقة في النفس عليه التعبير والخروج مع شريك الحياة، وهذا ما يسمى بـ أزمة منتصف العمر"، منوهة بأن الطرف الآخر عليه دعم ومساندة وتأييد وخلق حوار والوصول لحلول.