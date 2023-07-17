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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسر قمر: سعيد بنتائج شباب الطائرة في بطولة العالم..ونشكر الدولة على الدعم

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدث المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، بعدما حقق المنتخب المصري للشباب تحت 21 سنة، المركز التاسع ببطولة العالم المقامة في البحرين خلال الفترة من 5 وحتى 17 يوليو.

 

وقال ياسر قمر : ” إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع لاعبي المنتخب المصري يوم الخميس الماضي، من أجل تقديم الدعم والمساندة والتحفيز لهم وتحقيق مركز جيد في البطولة”.

 

وأكد قمر: ”أنه لأول مرة تحقق هذه المرحلة السنية هذا المركز الجيد، وهذا أفضل مركز حققه منتخب الشباب في بطولات العالم”.

 

وأضاف: ”استطاع المنتخب المصري تحقيق خمسة انتصارات في البطولة، حيث فاز على منتخب المكسيك مرتين، بالإضافة إلى فوزه على منتخب كندا، وأمريكا، والتشيك”.

 

وواصل: ”أنه قام بتقديم الدعم للاعبي المنتخب المصري، على هامش تواجده في البحرين لحضور الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة، وبشكر السفير ياسر شعبان على دعمه لفريق”.

 

وتابع رئيس الاتحاد المصري قائلًا : ” تواصل مع الدكتور أشرف صبحي عقب نهاية المباراة وقدم وزير الرياضة التهنئة للاعبي المنتخب المصري، على الأداء والنتائج المميزة لشباب الفراعنة في بطولة العالم".


وأردف قمر قائلًا: ”أنه يبارك للاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني والإداري على أدائهم الجيد والمتميز وحصولهم على المركز التاسع، حيث إن المنتخب يضم عناصر متميزة وعلى أعلى مستوى، و متفائل بهذا الجيل من اللاعبين".

 

وأختتم رئيس الاتحاد المصري للطائرة تصريحاته:" بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك لابد أن أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لدعمهما الدائم لكافة الألعاب ومنها كرة الطائرة التى تمر حالياً بأفضل حالة من الاستقرار وتحقق نتائج مميزة على صعيد المنتخبات القومية".

لكرة الطائرة ياسر قمر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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