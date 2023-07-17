غير متوقع.. الكشف عن أكبر تهديد لوجود البشرية

قال الخبير المستقل السابق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألفريد دي زياس، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يشكل أكبر تهديد للبشرية.

وحسب صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، قال دي زياس: "خلاصة القول هي أنه بينما ترتكب قوات الناتو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ تسعينيات القرن الماضي، من المهم اليوم أن يعترف المجتمع الدولي بحلف الناتو باعتباره تهديدًا لسلام وأمن البشرية. وتشكل استفزازات الحلف المتكررة أعظم تهديد لبقائنا كنوع ".

وأضاف أن “حلف شمال الأطلسي يستحق أن يطلق عليه منظمة إجرامية".

وقال دي زياس، إنه “منذ عام 1997 أصبح عملاقًا جيوسياسيًا سعى إلى إخضاع العالم بأسره”.

وأضاف: “مع ذلك، يعتقد أن أي محكمة ذات اختصاص مناسب يمكنها محاكمة قوات الناتو وفقًا للقوانين المعترف بها عمومًا”.

وأوضح أن هذا ممكن بسبب حقيقة أن قوات الناتو موثقة بشكل جيد الانتهاكات العديدة لاتفاقيتي لاهاي وجنيف.