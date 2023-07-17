فقير في وليمة.. الكشف عن فشل كبير لـ زيلينسكي خلال قمة الناتو

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الإثنين، إن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في فيلنيوس بمثابة فشل حقيقي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه “بينما كان القادة يناقشون صفقة مع الرئيس التركي أردوغان، بدا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وكأنه فقير في وليمة”.

وأضافت: “بدت "الابتسامة الخاضعة للرئيس الأوكراني أثناء محادثته مع جو بايدن متوترة، وكان “الزناد” هو قرار الزعيم التركي برفع حق النقض عن عضوية السويد في التحالف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق سنوات في أحسن الأحوال، حيث إن الخطة الواقعية لهذا الأمر ليست مطروحة بعد.

وحسب “وول ستريت جورنال”، فإن محاولة أوكرانيا للحصول على عضوية سريعة في حلف الناتو الأسبوع الماضي، فشلت ويبدو طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وعرًا على الرغم من دعم بروكسل.

وقال فابيان زوله، المدير التنفيذي لمركز أبحاث مركز السياسة الأوروبية، "هناك اتفاق عام على أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو ضرورة جيوسياسية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيحدث".