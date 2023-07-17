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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست مجانا.. شروط روسيا للعودة لاتفاق البحر الأسود بشأن تصدير الحبوب

الحبوب
الحبوب

أعلنت روسيا، الإثنين، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول العالم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وضع الإعلان الروسي شروطا للعودة، بحسب  ما ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

 

قالت وزارة الخارجية الروسية ، في معرض انسحابها من مبادرة حبوب البحر الاسود ، اليوم الإثنين ، إن روسيا ترفع يدها عن ضمانات الملاحة الآمنة في البحر الأسود.

وهذا يعني سحب ضمانات سلامة الملاحة ، وتضييق الممر الإنساني البحري ، واستعادة نظام منطقة خطرة مؤقتًا في شمال غرب البحر الأسود ، وحل مركز التنسيق المشترك في اسطنبول. وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان مبادرة البحر الاسود ستتوقف عن العمل اعتبارا من 18 يوليو بدون مشاركة روسيا.


وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة الروسية تعترض على تمديد إضافي للاتفاق وأبلغت الجانبين التركي والأوكراني رسميًا  بذلك اليوم الإثنين ، مضيفة أنه تم إخطار الأمانة العامة للأمم المتحدة أيضًا.

 

ذكرت الوزارة "خلافا للأهداف الإنسانية المعلنة ، تم تحويل تصدير المواد الغذائية الأوكرانية  تقريبا إلى أساس تجاري بحت وحتى اللحظة الأخيرة كان الهدف خدمة المصالح الأنانية الضيقة" لكييف والغرب.

 

وشددت الوزارة أيضا على أن مذكرة روسيا والأمم المتحدة لم تعمل كما هو مخطط لها. وجاء في البيان "نحن مجبرون على القول بأن أيا من المهام النظامية الخمس المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة لم يتم الوفاء بها".

 

ووفقًا للوزارة ، فإن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استعادة "الصفقة" فقط إذا أوفى الغرب بالتزاماته ورفع يده بالفعل  عن توريد الأسمدة والمواد الغذائية الروسية من العقوبات.

 

حول ما تقوله الأمم المتحدة، فلد أكد مسؤول بالأمم المتحدة لشبكة CNN أن مكتب الأمم المتحدة في اسطنبول بتركيا تلقى إشعارًا كتابيًا من روسيا بإنهاء مشاركتها في صفقة الحبوب الأوكرانية.

 

وقال مسؤول الأمم المتحدة: "لن يوقف الأمين العام جهوده لتسهيل الوصول دون عوائق إلى الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية والأسمدة من كل من أوكرانيا والاتحاد الروسي للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي".


ووفق ما ذكرت سكاي نيوز عربية، فإن نسب تصدير الحبوب هي كالآتي:
48.6 بالمئة في أوروبا وآسيا الوسطى.
27.4 بالمئة في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
15.4 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
6 بالمئة في جنوب آسيا.
2.7 بالمئة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
شروط روسيا لتمديد صفقة الحبوب؟

وعليه ، فإن شروط روسيا للعودة إلى الصفقة، فهي  إعادة ربط بنك "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، وتوريد المنتجات الغذائية الروسية.

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