مسئول أمريكي سابق يحذر: زيلينسكي يجر واشنطن والناتو لصراع عسكري مع روسيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تأكيدات المستشار السابق في البنتاجون، العقيد دوجلاس ماكجريجور، أن أوكرانيا تخسر الصراع مع روسيا، وأن الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلينسكي يائس ويريد جر العالم إلى صراع عسكري مع روسيا.

وقال ماكجريجور في قناته على يوتيوب: "إن السلطات الأوكرانية تعرف أنها خسرت، وقواتها تنهار، لكن ماذا يفعل هذا الرجل، زيلينسكي، بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية؟ إنه يستخدمها."

وأضاف دوجلاس، أنه ليست هناك حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة لأن ذلك من شأنه أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الناتو إلى صراع مع السلطات الروسية.

وواصل ماكجريجور حديثه قائلا: "لماذا تمنح الولايات المتحدة أسلحة لزيلينسكي؟ إنه رجل يائس ويرغب في جر واشنطن إلى صراع عسكري مع روسيا".

لن تتوقف

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن موسكو أكدت أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف.