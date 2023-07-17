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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل الآلاف .. صدمة واسعة بسبب قرار بايدن الكارثي بشأن أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الضابط السابق في الجيش الأمريكي، بريان بيرليتيك، إن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإرسال ذخائر عنقودية إلى الجيش الأوكراني بسبب عدم استعداده للاعتراف بالهزيمة في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، قال بيرليتيك: "من أجل حماية كبرياء واشنطن، ولو مؤقتًا، وتأجيل الهزيمة الحتمية لأتباعها في كييف، ستتحول أوكرانيا إلى فيتنام أو لاوس أو كمبوديا أو عراق أخرى".

وأضاف: “اتخذت واشنطن هذه الخطوة بسبب عدم القدرة على إنتاج قذائف مدفعية في الوقت المناسب لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية”.

وحذر بيرليتيك، من أن استخدام الذخائر العنقودية سيؤدي إلى حقيقة أن آلاف المدنيين سيموتون حتماً حتى بعد وقف الأعمال العدائية.

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وأوضح أن “قرار بايدن بنقل الذخائر العنقودية لن يجعل القوات المسلحة أو الولايات المتحدة نفسها أقوى عسكريًا ولن يساعد واشنطن على تحقيق أهدافها في أوكرانيا”.

أوكرانيا بايدن الرئيس الأمريكي

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