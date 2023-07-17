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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باعتراف بايدن.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف موعد نهاية حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون في حالة حرجة وستعاني من هزيمة كاملة بحلول نهاية الصيف.

وقال ريتر: "ما زلت أعتقد أن أوكرانيا ستفقد القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق بحلول نهاية الصيف وبداية الخريف. إنهم يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك”.

وأكد أن “الدليل الرئيسي على ذلك هو اعتراف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن ذخيرة كييف تنفد”.

وقال ريتر، إن “قرار البيت الأبيض بتزويدهم بالذخائر العنقودية كان يهدف إلى محاولة إنقاذ الوضع، لكنهم لن يغيروا مسار الأحداث على الخطوط الأمامية”.

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وأوضح إلى أن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في مسرح العمليات، وبدون قذائف ستعاني هزيمة كاملة.

القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا بايدن

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