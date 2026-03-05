استجابة فورية لحي شمال الغردقة للسيطرة على تسريب مياه معالجة بشارع الاستاد

تحركت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة بشكل عاجل للتعامل مع بلاغ بشأن تسريب مياه معالجة بمنطقة شارع الاستاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على السلامة العامة، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وفي هذا السياق، توجه اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، إلى موقع البلاغ لمتابعة أعمال السيطرة على تسريب المياه المعالجة بالطريق العام، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأسفرت الجهود عن السيطرة على التسريب واحتواء الموقف في وقت قياسي، مع تنفيذ أعمال المسح والشفط بالمنطقة لضمان إزالة آثار المياه واستقرار الأوضاع بالكامل.

وأكد رئيس الحي استمرار متابعة فرق العمل للموقف ميدانيًا، مع تكثيف المرور الدوري على خطوط الصرف والبلاعات والمناطق الحيوية داخل نطاق الحي، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تؤثر على سلامة المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة تعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي مواقف طارئة.