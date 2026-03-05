قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
قارب إيراني مسير يستهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي
أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين
محافظات

استجابة فورية لحي شمال الغردقة للسيطرة على تسريب مياه معالجة بشارع الاستاد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تحركت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة بشكل عاجل للتعامل مع بلاغ بشأن تسريب مياه معالجة بمنطقة شارع الاستاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على السلامة العامة، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وفي هذا السياق، توجه اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، إلى موقع البلاغ لمتابعة أعمال السيطرة على تسريب المياه المعالجة بالطريق العام، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأسفرت الجهود عن السيطرة على التسريب واحتواء الموقف في وقت قياسي، مع تنفيذ أعمال المسح والشفط بالمنطقة لضمان إزالة آثار المياه واستقرار الأوضاع بالكامل.

وأكد رئيس الحي استمرار متابعة فرق العمل للموقف ميدانيًا، مع تكثيف المرور الدوري على خطوط الصرف والبلاعات والمناطق الحيوية داخل نطاق الحي، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تؤثر على سلامة المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة تعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي مواقف طارئة.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة حي شمال الغردقة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

السودان يؤكد تضامنه مع الكويت حكومة وشعبا

السودان يؤكد تضامنه مع الكويت حكومة وشعبا في الدفاع عن البلاد

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في أنحاء الشرق الأوسط

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في أنحاء الشرق الأوسط

الهجمات والتهديدات الإسرائيلية بإخلاء مناطق جنوب لبنان تدفع عشرات الآلاف للنزوح شمالاً

الهجمات والتهديدات الإسرائيلية بإخلاء مناطق جنوب لبنان تدفع عشرات الآلاف للنزوح شمالاً

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

