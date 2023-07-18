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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فيس بوك فضحه.. تعرف على عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقاهرة

صدى البلد

ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة لقيامه بالسير عكس الاتجاه، وذلك بعد نشر الواقعة عبر الفيس بوك.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة ، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها.

5000 جنيه غرامة السير عكس الاتجاه فى قانون المرور الجديد

 

قانون المرور من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، حيث وضع حدا للتجاوزات المرورية فى الشارع المصرى.

ووضع قانون المرور عددا من الغرامات المالية بشأن مخالفات المرور، بهدف إعادة الانضباط للشارع المصرى مرة أخرى.

عاقب قانون المرور مخالفي احكامه بشأن السير عكس الاتجاه حيث عاقب مرتكبي هذا الأمر بغرامة  5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه.

ونص قانون المرور على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومترا في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويق مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الإجتماعي فيس بوك الغرامات المالية التواصل الاجتماعي غرامة السير عكس الاتجاه

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