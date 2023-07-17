كيم يبني مملكته الخاصة.. الصور الفضائية تكشف محطة قطار ومضمار خيل فاخرين

يبدو أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يقوم ببناء محطة قطار خاصة على الساحل الشرقي، بالقرب من قصوره الرئاسية الفخمة وفقا للصور التي حصلت عليها سي إن إن.

كما تكشف الصور أن الموقع المختار لموقع بناء المحطة يقع بين مدينة هامهونغ ومقاطعة راكون، مما يوفر قربًا من قصر كيم في شاطئ ماجون وسوهو.

ويبدو أن كيم جونغ أون يقوم ببناء مضمار لسباق الخيل في نفس المنطقة، حيث تظهر الصور وجود حلبة دائرية وأسوار وأبراج مراقبة.

وتقول "سي إن إن" يُعتقد أن كيم جونغ أون يحب ركوب الخيل والحيوانات، وقد ظهر في صور سابقة وهو يركب خيلًا أبيض في جبل بايكتو.

ما هدف الزعيم الكوري من هذه المشاريع؟

بعض المحللين يرون، أن كيم جونغ أون يحاول إظهار قوته وثقته وسيطرته على البلاد، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية والصحية التي تواجهها كوريا الشمالية بسبب جائحة كورونا والعقوبات الدولية.

ويري البعض الآخر، أن كيم جونغ أون يسعى إلى تحسين صورته الشخصية والشعبية لدى شعبه، وذلك بإظهار اهتمامه بالرفاهية والترفيه والثقافة، وبإبراز نجاحاته في التطوير النووي والصاروخي.

وبعض المحللين يقولون، إن الزعيم الكوري الشمالي يريد إرسال رسالة تحدي وتحذير إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وأنه لا يخشى من التصعيد أو الصراع، وأنه مستعد للدفاع عن مصالحه وسيادته.