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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

جسم معدني غامض على
جسم معدني غامض على شاطىء بـ أستراليا يثير جدلا

أثار العثور على جسم معدني غامض به كبلات أو أسلاك معلقة من الأعلى على أحد الشواطئ الأسترالية حالة كبيرة من الجدل خاصة بعد انتشار عدد من الصور له. 

طوقت شرطة غرب أستراليا المنطقة حول الجسم وهو عبارة عن أسطوانة خضراء مغطاة بارتفاع مترين وموجودة على شاطئ بالقرب من جرين هيد، على بعد 250 كيلومترا شمال بيرث بعد أن رآها أحد أفراد المجتمع بعد ظهر يوم الأحد، ووضعت تحت حراسة الشرطة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الاثنين، استدعي أعضاء قوات الدفاع والوكالات الفيدرالية والولائية الأخرى للمساعدة في التعرف على حقيقية الأسطوانة المدببة بشدة.

جسم غامض يثير جدلا بأستراليا 

من جانبه، حذر عالم الفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية، براد تاكر، في حديثه لصحيفة The Age من أن الأسطوانة قد تكون عبارة عن خزان وقود تم التخلص منه من خلال صاروخ  فضائي والذي عادةً ما يكون وقوده مادة مسرطنة، لذا فإن توخي الحذر منه أمر مهم.

وقالت وكالة الفضاء الأسترالية إنها تتواصل مع وكالات دولية أخرى في محاولة للتعرف على الجهاز، موضحة في تغريدة عبر تطبيق “تويتر”: "قد يكون الجسم من مركبة إطلاق فضائية أجنبية، ونحن على اتصال مع نظرائنا العالميين الذين قد يكونون قادرين على تقديم المزيد من المعلومات".

وفي سياق متصل، أكدت متحدثة باسم الشرطة أن الجسم يُعامل على أنه خطير حتى يمكن تحديده بطريقة أخرى.

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الجسم المعدني 
الجسم المعدني 
عالم الفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية، براد تاكر

 

 

 

 

 

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