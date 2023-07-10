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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا تعلن نقل طائرات استطلاع إلى ألمانيا.. ما السبب؟

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين عن نقل طائرات استطلاع إلى ألمانيا لحماية طرق الإمداد لأوكرانيا في مواجهة التهديد الروسي.

 

وقال موريسون إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام أستراليا بالأمن الدولي والتضامن مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي. وأضاف، أن طائرات الاستطلاع ستساعد في رصد الحركات العسكرية والإنسانية في المنطقة.

 

وهذا يظهر أن أستراليا تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطاقة والبيئة والأمن على المستوى العالمي.

 

ففي نوفمبر الماضي، أعلنت أستراليا عن خطة لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل بحلول عام 2050.

 

وفي يناير من هذا العام، أرسلت أستراليا طائرات استطلاع إلى تونجا لتقديم المساعدة بعد ثوران بركان تحت الماء.

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