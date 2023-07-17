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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن التحقيق في فضيحة الكوكايين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الإثنين، إن إدارة بايدن تعتقد أن تحقيق الخدمة السرية الأمريكية في قضية العثور علي الكوكايين داخل البيت الأبيض قد أجري بدقة، على الرغم من فشله في العثور على المشتبه به.

وأضافت جان بيير، خلال مؤتمر صحفي: “نعتقد أن الخدمة السرية أجرت تحقيقا شاملا”.

وتابعت أن “أي تغييرات في بروتوكولات أمن البيت الأبيض في أعقاب الحادث هي من اختصاص الخدمة السرية”.

وأجرت الخدمة السرية تحقيقا في اكتشاف الكوكايين في الجناح الغربي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قاموا بتمشيط لقطات المراقبة وغيرها من أدلة الطب الشرعي.

ومع ذلك، أغلقت السلطات التحقيق في نهاية المطاف دون تسمية مشتبه به.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد شرطة نيويورك السابق، برنارد كيريك، إن جهاز الخدمة السرية يعرف من يملك الكوكايين الموجود في البيت الأبيض، لكنه قرر التكتم على القضية.

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وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، قال كيريك، الذي يعتبر مقربا من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: "لم يعثروا على أي شخص لأنهم لم يرغبوا في العثور على أي شخص".

وأضاف: “غيرت الخدمة السرية الموقع الدقيق للكوكايين ثلاث مرات، مما يشير إلى أن الخدمة السرية كانت تحاول إخفاء الموقع الحقيقي للاكتشاف”.

وتابع قائلا: “حجة الخدمة السرية بأن الكوكايين ترك في مكان بعيد عن أنظار الكاميرات مدهشة وصادمة”.

البيت الأبيض إدارة بايدن الكوكايين

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