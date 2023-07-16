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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب عن فضيحة الكوكايين بالبيت الأبيض: فليذهبوا إلى الجحيم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إعلان المخابرات الأمريكية أنها لم تحدد صاحب الكوكايين الموجود في البيت الأبيض، كاذب.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال ترامب، في حدث مع أنصاره: "يوجد في البيت الأبيض عدد كاميرات أكبر على الأرجح في أي مبنى آخر في العالم.. كل شيء يحدث أمام غرفة العمليات. لقد تحدثت عن هذا الأمر قبل أيام، أنا على دراية كبيرة بغرفة العمليات".

وأضاف: "ربما تكون هذه هي الغرفة الأكثر أهمية في العالم، القضايا العسكرية، والقضايا النووية”.

وتابع ترامب، قائلا: “بشكل عام، يتم حسم جميع القضايا هناك. ويقولون إنه من المفترض أنه ليس لديهم كاميرات.. فليذهبوا إلى الجحيم!".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه واثق في أن الخدمة السرية تعرف من ترك الكوكايين في البيت الأبيض، على الرغم من مزاعم الخدمة الأخيرة بأنها غير قادرة على معرفة مصدرها.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “أنهم يعرفون الإجابة تمامًا مثل أي شخص آخر".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أنه “على الرغم من كل الكاميرات، فإن جهاز الخدمة السرية الأمريكي لم يتمكن من معرفة من ترك الكوكايين في البيت الأبيض”.

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وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أفادت في وقت سابق، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض اختتم التحقيق بشأن العثور على الكوكايين دون تحديد هوية أي مشتبه.

وأوضحت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، لم يستطع تحديد متى أو من ترك كيسا صغيرا من الكوكايين في الجناح الغربي.

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