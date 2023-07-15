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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة تكشف عن استجواب صهر ترامب سرًا.. وهذا ما حدث

كوشنر وإيفانكا ترامب
كوشنر وإيفانكا ترامب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنه جرى استجواب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب حماه ترامب، وذلك حول تحقيق رئيس يتعلق باعترافه بخسارة انتخابات 2020، أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

قالت الصحيفة، إن  كوشنر قد شهادته أمام لجنة من ممثلي الادعاء والمحلفين، وذلك للوقوف على طبيعة كلام ترامب في هذه المرحلة، وما أثارته من مشكلات كبيرة، اقتربت من تقويض العملية الانتخابية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه جرى كذلك، استجواب مستشارة لترمب، هوب هيكس.

ولفتت الصحيفة، إلى إن كوشنر  لم يخضع للاستجواب أمس أو قبل أمس، بل في يونيو  الماضي، وجرى الكشف عن ذلك الآن.

وركز استجوابه، على حقيقة إقرار ترامب بخسارته، وهل حاول البقاء في السلطة بنية غير سليمة، وأنه كان يعلم أن مزاعمه كانت قائمة على الكذب.

وبحسب، الصحيفة، ذكر كوشنر ، أن ترامب كان يرى أن فوزه الانتخابي  قد سُرق.

 

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