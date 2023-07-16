ترامب على بعد أسابيع من مواجهة تهم جنائية جديدة

قد يكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على بعد أسابيع فقط من مواجهة مجموعة أخرى من التهم الجنائية، وفق ما ذكرت شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية.

يأتي التهديد هذه المرة من جورجيا، حيث أمضى المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس الأشهر الـ 17 الماضية في التحقيق في محاولات ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن التحقيقات تهدف إلى تحديد ما إذا كانت ستقدم لوائح اتهام في وقت ما بين اللحظة الراهنة تقريبًا وحتى الأول من سبتمبر.

في محاولة لدرء محاولات ويليس، قدم محامو ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا في جورجيا لاستبعاد محامي المنطقة من التحقيق معه.

يوضح الأمر ضمنيًا مدى قلق ترامب بشأن مواجهة مجموعة أخرى من التهم التي من المحتمل أن تبعده عن الانتخابات أو يجعله غير قادر على التملص منها إذا أعيد انتخابه.

في وقت سابق، شكل قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، لجان استماع ستنظر في أدلة محتملة في القضية المرفوعة ضد ترامب.

تتضمن الأدلة المحتملة، التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى الخاصة التي عقدها ويليس العام الماضي للتحقيق فيما إذا كان ترامب قد انتهك قانون الولاية في محاولته إقناع مسئولي الولاية بقلب نتيجة فوز جو بايدن في عام 2020.

ولم يتم الإعلان عن التقرير الكامل بعد، ولكن في في فبراير، قال محلف في هيئة المحلفين في مقابلة مع قناة “إن بي سي نيوز” إن اللجنة أوصت بإصدار لوائح اتهام ضد أكثر من عشرة أشخاص، ربما من بينهم ترامب.

في التماس للمحكمة العليا في جورجيا، يسعى محامو ترامب إلى إلغاء هذا التقرير والحصول على حكم يمنع ويليس من استخدام أي من الأدلة التي حصلت عليها هيئة المحلفين الكبرى الخاصة لدعم الاتهامات المحتملة.