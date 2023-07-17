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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أغلى لاعب في تاريخ النادي المغربي| تعرف على صفقة الأهلي الجديدة

صدى البلد

أكد محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي، أن رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، تمرد على فريقه ورفض أن مع الفريق عقب نهاية الموسم، بسبب العروض التي وصلت إليه.

وتابع زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب في البداية امتلك عرضًا من الدوري الإماراتي، ولكن بعد دخول الأهلي تغيرت الأمور".

وأضاف محمد زايد: "رضا سليم بعدما تلقى عرضًا من النادي الأهلي، وجد أن تلك فرصة مميزة للفوز بالبطولات، وبالتالي هو أصبح أقرب إلى النادي الأهلي عن أي وقت مضى".

واختتم: "بيراميدز دخل في مفاوضات مع رضا سليم وكان هو الفريق المصري الأول الذي بدأ التفاوض معه، وقد يكون رضا سليم أغلى لاعب سوف يتم بيعه في تاريخ نادي الجيش الملكي المغربي، وهناك احترام للاعب وتحقيق رغبته".

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