إيران على بعد أسابيع من إمكانية صنع قنبلة نووية.. تفاصيل

قال مسؤولون أمريكيون إن إيران قد تكون على بعد أسابيع فقط من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنبلة نووية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تم فيه تهميش المسئول الأمريكي الذي كلف بإحياء اتفاق نووي لتقييد هذا البرنامج الإيراني.

تم وضع الدبلوماسي الأمريكي البارز الذي كان يقود المحادثات النووية الإيرانية لإدارة بايدن، روب مالي، الشهر الماضي في وضع حرج، واعتباره في إجازة بدون أجر، بعد تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق من هذا العام خلال تحقيق في تعامله مع مواد سرية.

ذكرت شبكة سي إن إن، في وقت سابق أن مالي ظل في وظيفته لفترة من الوقت، بينما كان التحقيق جارياً، لكن لم يُسمح له بالوصول إلى معلومات سرية.

وفي الوقت الذي أُعلن فيه عن وقفه عن العمل في يونيو ، قال مالي لسي إن إن الإخبارية :"إن المسئولين الأعلى رتبة، قالوا له إن تصريحه الأمني قيد المراجعة".

وذكر إنه يتوقع حل أمر التحقيق "بشكل إيجابي في وقت قريب".

لكن يوم الجمعة، تولى آخر مكان مالي، وهو نائبه، في المبعوثية الأمريكية، أبرام بالي، إدارة مكتب المبعوثية الأمريكية الخاصة لإيران.

وكتب بالي على تويتر "يظل الفريق بأكمله في وزارة الخارجية منخرطًا في تنفيذ سياستنا بشأن إيران".

كما أزال موقع وزارة الخارجية الأمريكية اسم مالي من منصب الممثل الخاص لإيران.

في مقابلة يوم أمس الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه "لا يستطيع التحدث عن الظروف الحالية" حول ما إذا كان مالي سيعاد إلى منصبه أم لا.

وفقًا لتقييم استخباراتي أمريكي، نُشر الأسبوع الماضي، وسعت إيران نطاق برنامجها النووي بسرعة منذ اغتيال أحد علمائها الرئيسيين في نوفمبر 2020، لكنها لا تقوم بأنشطة قد تكون ضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار.

ووفق سي إن إن، ستستكمل محادثات الولايات المتحدة مع إيران بدون مالي.

وبينما يعمل بالي كمبعوث خاص بالإنابة لإيران، تم اختيار بريت ماكجورك، وهو مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومختص بشؤون الشرق الأوسط، باعتباره المسؤول الرئيسي لتقييد برنامج إيران النووي.