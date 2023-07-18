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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل النصائح للتعامل مع الشعور بالعزلة

تشعرين بالعزلة
تشعرين بالعزلة

يشعر الكثير من الأشخاص بالعزلة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، إليك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للتعامل مع الشعور العزلة كشف عنها الدكتور محمد هانى، أخصائي الصحة النفسية. 

التواصل مع الآخرين: يمكن التواصل مع الأصدقاء والعائلة والمجتمع لتقليل الشعور بالعزلة، ويمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف للتواصل مع الآخرين في حالة عدم القدرة على اللقاء شخصيًا.

الانخراط في الأنشطة الاجتماعية: يمكن الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية مثل النوادي الرياضية أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الاجتماعية للتعرف على أشخاص جدد وتقليل الشعور بالعزلة.

القيام بالأنشطة المفضلة: يمكن القيام بالأنشطة المفضلة مثل القراءة أو الكتابة أو الرسم أو الطهي أو اللعب لتقليل الشعور بالعزلة والتركيز على الأشياء التي تحبها.

البحث عن الدعم النفسي: في حالة الشعور المستمر بالعزلة، يمكن البحث عن الدعم النفسي من الأصدقاء أو الأهل أو المهنيين في مجال الصحة النفسية.

القيام بالتطوع: يمكن القيام بالتطوع في مجالات تهمك لتحسين الصحة النفسية والتعرف على أشخاص جدد وتقليل الشعور بالعزلة.

العناية بالصحة النفسية: يجب العناية بالصحة النفسية والاهتمام بالتغذية الصحية والنوم الكافي والراحة النفسية وممارسة الرياضة لتقليل الشعور بالعزلة.

البحث عن الهدف: يمكن البحث عن الهدف والتركيز على تحقيقه لتحسين الصحة النفسية وتقليل الشعور بالعزلة.

افضل النصائح التغذية الصحية الجمعيات الخيرية التواصل الاجتماعي تطوع وسائل التواصل الإجتماعي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي العزلة ​​​​​​​health

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