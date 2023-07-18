كوريا الجنوبية تكثف استعداداتها للطقس القاسي بسبب تغير المناخ

بعد عام من تعهد كوريا الجنوبية بتكثيف الاستعداد للطقس القاسي بسبب تغير المناخ ، يقول الخبراء إنه لم يتم القيام بعمل كافٍ حتى مع توقع كميات أكبر من الأمطار المفاجئة والسيول في العقود المقبلة.

ولقي 40 شخصًا أو أكثر مصرعهم في أقل من أسبوع من الأمطار الغزيرة - بما في ذلك 13 لقوا حتفهم عندما حاصرتهم مياه الفيضانات في نفق في مدينة تشونغجو - مما ألقي بظلال من الشك على جهود البلاد للاستعداد لأمطار غزيرة.

يقول الخبراء إن التعهد بتحضير أفضل، لم يُتبع بتخصيص الأموال اللازمة، بينما يظل الإنفاق مركّزًا بشكل كبير على التعافي وليس بالقدر الكافي على الوقاية.

قال جيونج تشانج سام ، أستاذ الهندسة في جامعة إندوك في سيول والمتخصص في الموارد المائية ، إن الوقاية مهمة لتقليل الأضرار والخسائر في الأرواح ، لكنها غالبًا ما يتم تجاهلها لأن الفوائد ليست واضحة على الفور للسياسيين والموظفين الحكوميين.

وأضاف جيونج: 'يحب الناس استخدام تعبيرات مثل الاستجابة السريعة والتعافي في حالات الطوارئ ... لكن الكوارث المناخية جارية بالفعل'.

وواصل حديثه: 'إذا استثمرت أموالا في مشروعات وقائية؛ يمكنك القيام بذلك بنصف تكلفة مشروعات التعافي'.

واستشهد جيونغ بمثال خطة لتركيب حواجز الوصول التي يتم التحكم فيها عن بعد عند الأنفاق ، والتي تم إنشاؤها بعد فيضان في بوسان تسبب في محاصرة وقتل ثلاثة من سائقي السيارات في عام 2020. ولم تتحرك الخطة أبدًا في العديد من المناطق المعرضة للفيضانات المفاجئة ، بما في ذلك تشونغجو ، على حد قوله.

وردد الرئيس يون سوك يول يوم الإثنين دعوة أطلقها العام الماضي ، عندما تسببت الفيضانات في أغسطس / آب من أشد أمطار غزيرة في سيول منذ 115 عامًا في شل المناطق التجارية وغمرت الأحياء المنخفضة في حي جانجنام الثرى.

وقال يون في اجتماع للاستجابة للكوارث: 'سيصبح هذا النوع من الطقس المتطرف هو القاعدة ، لذا نحتاج إلى إدارته كقاعدة ، ونحن بحاجة تمامًا للتخلص من فكرة أنه لا يمكننا فعل أي شيء حيال الظروف غير العادية'. .

ووعد المسؤولون بإنفاق المزيد على الوقاية من الكوارث الطبيعية بعد أن تعهدت الدولة بحوالي 2 تريليون وون (1.6 مليار دولار) في عام 2022 ، بزيادة 20٪ عما أنفقته العام السابق ، وفقًا لوزارة الداخلية.

تعد كوريا الجنوبية منطقة جبلية وقد ترك التطور الحضري العديد من المناطق عرضة للانهيارات الأرضية ، في حين أن الاستعداد للاستجابة للطقس القاسي لم يكن مواكبًا للسرعة.

وجدت دراسة أجرتها إدارة الأرصاد الجوية الكورية في عام 2020 أن تكاليف الأضرار في الممتلكات والإصابات الناجمة عن الطقس المتطرف قد تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالمتوسط ​​السنوي للعقد السابق.

تشونغجو ، حيث تسبب الفيضان المفاجئ في مقتل 13 شخصًا ، هو مشروع تطوير حديث في الضواحي ، ومركز نقل يخدم العاصمة الإدارية سيجونغ. وتقع المنطقة بجوار أحد الأنهار ، وفي يوم السبت اندلع سد في بقعة من المقرر أن يتم تشييدها فيها.

قال جونغ كي تشول ، مهندس مائي في معهد البيئة الكوري ، إنه في حين أنه من غير المتوقع أن يزداد متوسط ​​هطول الأمطار السنوي بشكل كبير بين عامي 2021 و 2040 ، فمن المحتمل أن تكون الزيادة الحادة في 'الأمطار الغزيرة' بسبب تغير المناخ.

وأضاف جونغ في تقرير نُشر في ديسمبر: 'على وجه الخصوص ، ستستمر الأضرار الناجمة عن الكوارث بسبب الفيضانات في الزيادة ليس فقط بسبب هطول الأمطار الشديد ولكن أيضًا في عدد أيام هطول الأمطار'.

ومن بين ضحايا الأسبوع الماضي 20 قتيلاً أو مفقوداً في مقاطعة شمال كيونغ سانغ الجبلية ، والعديد منهم بسبب انهيارات أرضية.

وقال جيونج من جامعة إندوك إن السلطات التي كانت بطيئة للغاية في التصرف بناء على المعلومات المتاحة والتي لم تنشئ نظامًا لتنبيه السكان يمكن أن تُلام على الخسائر.

قدر لي سو جون ، أستاذ الهندسة المدنية السابق في جامعة سيول ، أن هناك 'أكثر من مليون موقع' في البلاد عرضة للانهيارات الأرضية ، لكنه قال إن عُشر هذه المواقع فقط تخضع لمراقبة السلطات.

وقال لي أيضًا إن الحكومات الإقليمية كانت تركز على الإنفاق على التعافي أكثر من التركيز على الوقاية عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية.

وقال: 'عندما يتعلق الأمر بتخصيص ميزانيات الكوارث ، تستخدم الحكومات المحلية (كوريا الجنوبية) 30٪ من ذلك في إجراءات الوقاية و 70٪ للتعافي بعد الكوارث'.

'في البلدان المتقدمة ، تخصص 70٪ للوقاية و 30٪ للتعافي ، وتعطي الأولوية للتعافي على الوقاية.'