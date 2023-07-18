هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة| شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هبة مجدي في الصور داخل الحرم من أمام الكعبة مرتدية "عباءة" و"حجاب"،

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.