الأمن الروسي يكشف عن مخططات أوكرانية باستهداف محطة للطاقة الكهرومائية بمدينة ياروسلافل

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ،اليوم الثلاثاء، أن أجهزة المخابرات الأوكرانية خططت لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف محطة للطاقة الكهرومائية في مقاطعة ياروسلافل الروسية باستخدام طائرات مسيرة.

وقال جهاز الامن في وقت سابق من اليوم أنه تم إحباط محاولة مخطط يستهدف إحدى المنشأت البنية التحتية في مقاطعة ياروسلافل وتوقيف مواطنة روسية في أوغليتش، جمعت ونقلت معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو عبر تطبيق المراسلات الفورية، حيث يظهر نص هذه المراسلات أن الحديث يدور عن احتمال تنفيذ عمل باستخدام طائرات مسيرة ضد إحدى محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة.