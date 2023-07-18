استشاري يضع روشتة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتجنب الإصابة بجفاف

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة، إن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في انتشار العديد من الفيروسات التنفسية، متابعا: ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في الشعور بعدم القدرة على التنفس.

وأضاف "أمجد الحداد" خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في حدوث هبوط في الدورة الدموية، نتيجة عدم تعويض فقدان المياه خلال اليوم، من خلال تناول السوائل والمياه، مشددا على أهمية تهوية المنازل في الصباح لتجديد الهواء.

وناشد المواطنين بضرورة تنظيف التكيف باستمرار، وعدم الخروج من طقس البارد إلى الحار، متابعا: تعرض الجسم إلى صدمة حرارية، يمكن أن يتسبب الإصابة باحتقان الحلق والعدوات الفيروسية التنفسية.

واسترسل:" هناك مرض معروف بـ برد المروحة، وهو ليس عدوى فيروسية، نتيجة تسليط الهواء على الجسم بشكل مباشر"، مشددا على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه والمشروبات الطبيعية.