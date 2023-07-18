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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. خالد الغندور: مصطفى فتحي في بيراميدز

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات صفقة اللاعب مصطفي فتحي، مع نادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “مصطفي فتحي رسميا في بيراميدز بعد تفعيل بند الشراء”.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي المعار إلى بيراميدز، ابتعد تمامًا عن حسابات النادي الأهلي، ولن يتم التفاوض معه للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيراميدز يعمل خلال الساعات الحالية، على توفير أموال نادي التعاون، من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية".

خالد الغندور الغندور مصطفى فتحي نادي بيراميدز بيراميدز

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