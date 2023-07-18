رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى حوار مع الصين لبناء علاقات جديدة

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إنه يريد إجراء حوار مع الصين لإقامة علاقات بناءة ومثمرة.

وأضاف كيشيدا، أنه اتخذ موقفًا إيجابيًا من القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي تحدث معه آخر مرة في أكتوبر، قائلاً إن "الحوار مهم".

وأشار إلى أن هناك تحديات مختلفة بين طوكيو وبكين، لكنه قال إنه "لا بد من التعاون في القضايا التي تتطلب تعاوننا".

ويحتاج بكين وطوكيو إلي التعاون في العديد من القضايا، منها: مواجهة جائحة كوفيد-19 وتعزيز التبادلات الصحية والإنسانية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتجارة الثنائية، خاصة بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ.

بالإضافة إلي، حفظ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومقاومة أي محاولات لإثارة الانفصال أو المواجهة أو حرب باردة جديدة.