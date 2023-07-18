محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا استعدادا لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات

عقد محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تحضيريا استعدادا لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث صقر 120خلال شهر اغسطس القادم ،وحضر الاجتماع الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظه، والعقيد أ.ح أحمد الدغيدي نائب المستشار العسكري ، وممثلي مديرية الأمن ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وعدد من ممثلي البنوك بالدقهلية والشركات وقطاعات المرافق.



ووجه " المحافظ " لكافة الجهات المختصة الاستعداد الكامل لأي أزمات أو كوارث طبيعية قد تهدد حياة المواطنين أو تؤثر علي حسن سير العمل بالمنشآت وتؤدي لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات قطاعات الكهرباء والصحة والبنوك ومياه الشرب.



وأكد " مختار " أن الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية تستوجب دائما الجاهزية والاستعداد التام من قبل كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حتى يمكن مواجهتها والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها.



وتم خلال الاجتماع عرض تعليمات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه المحافظة والذي سينعقد في أغسطس القادم.



وقال " مختار " أتطلع أن تكون كافة الأجهزة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى الجاد مع أي طوارئ وتحقيق المستهدف للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت.