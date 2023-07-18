عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في كندا .. اندلاع 900 حريق غابات وخروج 600 عن السيطرة

كارثة في كندا.. خروج
كارثة في كندا.. خروج 600 حريق غابات عن السيطرة

يقترب عدد حرائق الغابات في كندا المصنفة على أنها خارجة عن السيطرة من 600، حيث تشهد البلاد أسوأ موسم حرائق غابات منذ عقود.

وفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات، كان هناك أكثر من 900 حريق غابات نشط في البلاد، مع تصنيف 599 منها خارج نطاق السيطرة، في حين اعتبر 204 تحت السيطرة.

وكولومبيا البريطانية هي المقاطعة الأكثر تضررا، حيث تمثل ثلث الحرائق النشطة، وفقا لإحصاءات المركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات.

ودمرت الحرائق 26 مليون فدان في جميع أنحاء البلاد خلال موسم الحرائق هذا، مع الإبلاغ عن أكثر من 4,200 تفشي هذا العام.

والمنطقة هي الأكبر منذ أن بدأ الرصد في تجميع الإحصاءات في ثمانينيات القرن العشرين.

تدمير 25 مليون فدان.. حرائق غابات مستعرة في كندا وإسبانيا.. فيديو

أكلت أكثر من 24.7 مليون فدان.. وفاة ثاني رجل إطفاء في حرائق غابات كندا

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 1995، عندما احترق أكثر من مليون فدان في كندا.

وازداد الوضع سوءا منذ منتصف مايو، عندما تم رفع مستوى التأهب الوطني إلى أعلى نقطة ممكنة لأول مرة في عام 2023.

حرائق الغابات كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

موضوعات متعلقة

احذروا.. أمريكا توجه نصائح مهمة لـ أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

مصير كييف لا يهم.. الكشف عن هدف أمريكا الحقيقي من دعمها لأوكرانيا

الكونجرس يطالب بسجلات الرحلات الجوية للمبعوث الخاص للمناخ جون كيري

الاتحاد الأوروبي يخفض استهلاكه من الغاز.. ماذا يحدث؟

زيلينسكي خائف.. تحذير أمريكي عاجل للرئيس الأوكراني بشأن نهاية الحرب

استعدوا للأسوء| ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. وأوروبا تحذر

فشل كبير .. مخاوف في الغرب بسبب زيلينسكي وحكومته

500 صفحة.. صدور تقرير فرنسي عن صفقة أوبر السرية مع ماكرون

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي

رسالة خاصة من الأهلي لـ أيمن أشرف بعد الرحيل عن القلعة الحمراء

احصل على الموافقة الأمنية قبل البدء بهذه الأنشطة التجارية.. تفاصيل

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بثمن عيار 21 الآن بمصر

مذكرة تفاهم مع أكوا باور لتخصيص أرض لمشروع طاقة الرياح بسوهاج.. تفاصيل

السعي لطلب الرزق في الحر الشديد.. الأزهر يكشف فوائده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ