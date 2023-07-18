كارثة في كندا .. اندلاع 900 حريق غابات وخروج 600 عن السيطرة

يقترب عدد حرائق الغابات في كندا المصنفة على أنها خارجة عن السيطرة من 600، حيث تشهد البلاد أسوأ موسم حرائق غابات منذ عقود.

وفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات، كان هناك أكثر من 900 حريق غابات نشط في البلاد، مع تصنيف 599 منها خارج نطاق السيطرة، في حين اعتبر 204 تحت السيطرة.

وكولومبيا البريطانية هي المقاطعة الأكثر تضررا، حيث تمثل ثلث الحرائق النشطة، وفقا لإحصاءات المركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات.

ودمرت الحرائق 26 مليون فدان في جميع أنحاء البلاد خلال موسم الحرائق هذا، مع الإبلاغ عن أكثر من 4,200 تفشي هذا العام.

والمنطقة هي الأكبر منذ أن بدأ الرصد في تجميع الإحصاءات في ثمانينيات القرن العشرين.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 1995، عندما احترق أكثر من مليون فدان في كندا.

وازداد الوضع سوءا منذ منتصف مايو، عندما تم رفع مستوى التأهب الوطني إلى أعلى نقطة ممكنة لأول مرة في عام 2023.