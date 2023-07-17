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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أكلت أكثر من 24.7 مليون فدان.. وفاة ثاني رجل إطفاء في حرائق غابات كندا

حرائق الغابات -
حرائق الغابات - رويترز

في حادث مأساوي آخر ، لقي رجل إطفاء مصرعه في كندا أثناء محاولته إخماد حريق غابات قرب فورت ليارد في الأقاليم الشمالية الكندية، ولم يتم الكشف عن هويته بعد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من وفاة ديفين جيل البالغ من العمر 19 عامًا أثناء عمله في إطفاء حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية المجاورة.

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وتواجه كندا أسوأ موسم للحرائق في التاريخ ، حيث تشتعل حاليًا ما يقرب من 900 حريق غابات في جميع أنحاء البلاد ، ولا يزال حوالي 580 منها خارج نطاق السيطرة.

ووفقًا لمركز حرائق الغابات الكندي المشترك بين الوكالات ، فإن الحرائق التي اندلعت هذا الموسم أكلت أكثر من 24.7 مليون فدان من الأرض ، وهو رقم أعلى من أي سنة سابقة.

ردًا على هذا الحادث ، أعرب رئيس الوزراء جاستن ترودو عن حزنه الشديد وتقدم بتعازيه لعائلة الضحية. ووصفت كارولين كوكران ، رئيسة وزراء الإقليم الشمالي الغربي ، الحادث بأنه خسارة مأساوية لكامل الإقليم.

أول وفاة بسبب حرائق كندا

تعد هذه ثاني حالة وفاة بعد تسجيل وفاة ديفين جيل كأول حالة وفاة منذ بداية موسم حرائق الغابات في كندا، ويُعتقد أنها أول حالة وفاة في كولومبيا البريطانية منذ 2015.

 وقد أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تقديره للمجهودات الجبارة التي يبذلها رجال الإطفاء في خدمة البلاد، وأكد على أنه يجب على الكنديين تذكر المخاطر التي يتعرضون لها كل مرة يخاطرون فيها بحياتهم لإنقاذ الآخرين.

وترجع أسباب اندلاع حرائق الغابات في كندا إلى تغير المناخ الذي يزيد من مخاطر الطقس الحار والجاف ويؤجج الحرائق. وقد شهدت درجات الحرارة ارتفاعاً بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي.

وتشير التقديرات إلى أن الاحترار في كندا يحدث بمعدل مضاعف مقارنة ببقية العالم، مما يؤدي إلى ظواهر مناخية شديدة في السنوات الأخيرة.

وتسبب دخان حرائق الغابات في تلوث الهواء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، حيث يتناثر عبر الساحل الشرقي للقارة، مما يشكل تحذيراً للبيئة والصحة العامة في المنطقة.

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