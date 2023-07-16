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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من تركيا لإخماد حريق هائل في غابات هاتاي.. فيديو

صدى البلد

قال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، إن تسع طائرات و21 طائرة هليكوبتر و375 شخصًا يشاركون في إخماد حريق غابات في منطقة بيلين بمقاطعة هاتاي التركية.

وحسب صحيفة ”ستار” التركية، قال يوماكلي: "تم إرسال 9 طائرات و 21 طائرة هليكوبتر و 59 مركبة برية و375 فردا لإخماد حرائق الغابات في منطقة هاتاي بيلين. والتدخل الفعال لفرقنا من الجو والأرض مستمر بلا انقطاع".

وقال محافظ هاتاي التركية، مصطفى مساطلي، لوكالة “الأناضول” الحكومية إنه تم إجلاء سكان المنطقة.

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وأضاف مساطلي: "فرقنا الجوية والبرية تشارك في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة سوجولوك، كما طلبنا الدعم من المقاطعات المجاورة. وقمنا بإجلاء مواطنينا من المستوطنات في المنطقة".

تركيا هاتاي حريق غابات

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