أحمد موسى يكشف كواليس خطيرة عن علي عبد الونيس: تدريبات خارجية واعترافات بعمليات إرهابية

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة تتعلق بالعناصر المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية، وذلك تعليقًا على فيديو نشرته وزارة الداخلية حول ضبط أحد القيادات المرتبطة بهذه الأنشطة.

تنفيذ عمليات داخل البلاد

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن الفيديو تضمن اعترافات بشأن طبيعة التدريبات التي حصلت عليها بعض العناصر، والتي استُخدمت في تنفيذ عمليات داخل البلاد.

وأشار إلى أن المتهم علي عبد الونيس أقر بمشاركته في عدد من العمليات، من بينها استهداف معهد الأورام، إلى جانب وقائع أخرى، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تكشف حجم وخطورة الدور الذي لعبته تلك العناصر.

تدريبات خارج مصر

وأضاف أن التحقيقات أوضحت تلقي المتهم تدريبات خارج مصر، لافتًا إلى أن هذه التدريبات تمت على يد عناصر قيادية، وهو ما يعكس وجود تنظيم وهيكل داعم لتلك الأنشطة.

عناصر أخرى تابعة للتنظيم

وتطرق موسى إلى وجود عناصر أخرى تابعة للتنظيم خارج البلاد، مشددًا على أن ملاحقتهم مستمرة، وأن التعامل مع هذه الملفات يتم في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.

كما أشار إلى تصريحات عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها أن كل من تورط في أعمال إجرامية سيخضع للمحاسبة، مشددًا على قدرة الدولة على حماية مواطنيها.

واختتم حديثه بالإشادة بدور الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الأمن الوطني والمخابرات العامة، في تتبع هذه العناصر وكشف تفاصيل تحركاتها، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان الأمن والاستقرار.