أمين العلاقات الخارجية: مصر تضمن سلامة مواطنيها في الإمارات بالحزم والدبلوماسية

أكدت دينا الجعفري، أمين أمانة العلاقات الخارجية والمصريين بالخارج في الإمارات، أن الدولة المصرية تعتمد سياسة متوازنة تجمع بين الحزم والدبلوماسية لضمان حماية مواطنيها المقيمين والزائرين في الإمارات.

أمن وسلامة المصريين

وقالت الجعفري، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن أمن وسلامة المصريين في الإمارات يمثل أولوية قصوى، مؤكدة أن حركة الدخول والخروج والسفر تسير بشكل طبيعي وآمن، مع تيسير التنقل والتحرك دون معوقات.

وأوضحت أن التواصل مع السفارة المصرية مستمر وبشكل دوري، بالتعاون مع وزارة الخارجية التي تعقد لقاءات منتظمة مع الجاليات لضمان متابعة جميع احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم.

التنسيق مستمر لضمان عبور آمن

وأضافت: "نحن بخير والحمد لله، والتنسيق مستمر لضمان عبور آمن وتيسير كل الإجراءات للمصريين المقيمين والزائرين في الإمارات"، مشددة على التزام الدولة بمتابعة أوضاع مواطنيها بالخارج بشكل دائم.