زعيم كوسوفو يكشف عن صفقة شراء طائرات مسيرة من تركيا

قال ألبين كورتي زعيم كوسوفو اليوم الأحد إن بلاده اشترت مجموعة من الطائرات المسيرة تركية الصنع من طراز بيركتار في وقت تواجه فيه اضطرابات في الشمال حيث يرفض الصرب الاعتراف بسلطات بريشتينا.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهره أمام طائرة مسيرة مع وزير دفاعه ، قال رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي إن الإنفاق الأمني ​​الأخير يجعل البلاد أكثر أمانًا.

ولم يذكر كورتي عدد أو تكلفة الطائرات بدون طيار ، وهي الأولى لكوسوفو ، ولم يذكر ما الذي ستستخدم من أجله.

و اكتسبت طائرات بيركتار Bayraktar بدون طيار شعبية على مستوى العالم بعد أن استخدمها الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية.

وقال كورتي: 'كوسوفو الآن أكثر أمانًا' ، مضيفًا أن حكومته رفعت في العامين الماضيين أعداد القوات بنسبة 80٪ وميزانية الدفاع بأكثر من 100٪.

وتقوم الجمهورية التي يبلغ عمرها 15 عامًا ببناء جيش يهدف في نهاية المطاف إلى أن يضم 5000 جندي نظامي و 3000 جندي احتياطي. كما يضع حلف الناتو العسكري أكثر من 4500 من قوات حفظ السلام في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة.

وفي الأشهر الماضية ، واجهت كوسوفو أسوأ أعمال عنف عرقية في الشمال الذي يقطنه حوالي 50 ألف صربي تدعمهم بلغراد.

واندلعت المتاعب في مايو الماضي بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مهامهم عقب انتخابات محلية قاطعها الصرب مطالبون بتنفيذ اتفاق استمر عشر سنوات لمزيد من الحكم الذاتي.

وتهدف كوسوفو إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لكن أربعة من أعضاء الحلف ما زالوا لا يعترفون باستقلالها عن صربيا عام 2008.

وبعد أعمال العنف التي وقعت في مايو ، وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جيشه في حالة تأهب قتالي وحرك وحدات أقرب إلى الحدود مع كوسوفو.