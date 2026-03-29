محافظ الإسكندرية يتابع التزام المحال العامة بمواعيد الإغلاق الجديدة

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، متابعته الميدانية الدقيقة- من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة- لمستوى الالتزام بتنفيذ قرار إغلاق المحال في التاسعة مساء، بمختلف أحياء المحافظة، في ثاني أيام تطبيقه، وذلك في ضوء توجيهات الدولة بفرض الانضباط وترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد أن الالتزام بمواعيد الغلق لا يمثل إجراءً تنظيميًا فقط، بل يعد جزءًا من توجه وطني أشمل يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الأحمال الكهربائية، بما ينعكس إيجابيًا على استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وكل الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا عاليًا من الجدية والانضباط في التنفيذ.

وشدد على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة الاستجابة الفورية لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، والتعامل معها بكفاءة وفعالية.

وأكد المهندس أيمن عطية أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في مختلف القطاعات، لضمان التطبيق الكامل للقرار، مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت الالتزام التام بالمواعيد المحددة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء أحمد حبيب السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، الدكتور محمد بغدادي رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.