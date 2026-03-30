لليوم الثاني.. محافظ الغربية يواصل متابعته الميدانية لتنفيذ قرار الغلق

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي، متابعته الميدانية الليلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة، حيث اطمأن على التزام المحال والمنشآت بالمواعيد المقررة في جميع المراكز والمدن والأحياء، مشيدًا بروح التعاون والوعي المجتمعي التي عكستها الجولات، وذلك بحضور اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ خلال متابعته أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيمية مؤقتة ولمدة محددة، تم اتخاذها في ضوء المتغيرات الحالية، بهدف تحقيق التوازن بين انتظام العمل داخل المحال العامة واستمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، مشددًا على حرص المحافظة على مراعاة البعد الإنساني ودعم أصحاب الأنشطة في الالتزام بالمواعيد الجديدة.

ووجّه المحافظ بمواصلة تكثيف الحملات الميدانية خلال الفترات المسائية، مع التركيز على التوعية والتنسيق مع أصحاب المحال، إلى جانب التعامل الفوري مع أي مخالفات، لضمان التطبيق السليم للقرار دون الإخلال بالمصلحة العامة.

ردع مخالفين

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، واصل قيادات المحافظة جولاتهم الميدانية، حيث قام المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، بالمرور في نطاق حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى وسمنود، فيما أجرى اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، جولات ميدانية في مركزي طنطا وكفر الزيات، كما واصل الأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، المرور في مراكز بسيون وقطور والسنطة وزفتى، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق واستمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأنشطة المستثناة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، مستمرة في العمل وفق الضوابط المقررة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية بشكل منتظم ودون انقطاع.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والجولات المكثفة لليوم الثاني على التوالي في جميع أنحاء المحافظة، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يعزز الانضباط العام ويحافظ على مصالح المواطنين وراحتهم، مع التأكيد على اهتمام المحافظة الدائم بتلبية احتياجاتهم اليومية.