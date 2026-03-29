أسامة كمال: النفط محور الصراع العالمي والحرب تتجاوز أمريكا وإيران إلى مواجهة دولية

أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن النفط يعتبر أهم عناصر الحياة، لأنه بدون نفط لا بوجد إقتصاد، لأن النفط مسئول عن تصنيع الأسمدة والإنارة، والسيارات، ولا بد أن يكون هناك طاقة.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه يخطئ من يظن أن الحرب الجارية حاليت، هي حرب بين اممريكا وإيران، ولكن ما يتم في الحقيقة هي حرب تكسير عظام بين أمريكا والغرب من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى.

وتابع وزير البترول الأسبق، أن الضربات التي تمت خلال الفترة الماضية، كان بهدف إستيلاء أمريكا على النفط الفنزويلي، والدخول في حرب لإغلاق مضيق هرمز، ومنع تصدير النففط الأيراني للصين وحرمان الصين من الطاقة البترولية والتضييق عليها إقتصاديا.