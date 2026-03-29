الدولية للطاقة الذرية: منشأة خندب الإيرانية لا تحتوي على أي مواد نووية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منشأة خندب- التي أعلنت إيران تعرضها لهجوم- لا تحتوي على أي مواد نووية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أكد اللواء الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أنه تم رصد ضباط المارينز الأمريكي دخلت الشرق الأوسط الوحدة 31 على نقالة برمائية، متابعا أن هذه الوحدة قوامة ما يقرب من 5 آلاف جندي.

وأشار اللواء الدكتور سيد غنيم، في لقاء عبر “سكايب” مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر قناة “أون”، مساء اليوم، إلى أن الوحدة 11 عبرت المحيط الأطلسي في طريقها للشرق الأوسط وستصل المنطقة قريبا، والفرقة 82 المحمولة جوا وصلت المنطقة.