البحيرة .. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حريق منزل بسبب انفجار أسطوانة غاز

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه في الحال، بينما أصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية ربع شنديد التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد نشوب حريق بمنزل جراء انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية ربع شنديد التابعة لذات المركز، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم جميعا لمستشفى إيتاي البارود المركزي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محمد.ص.م، 28 عاما، بتر بالساقين وبتر بالساعد الأيمن، محمد.ك.ع، 62 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، أسماء.م.ف، 24 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، نورا.ع.ك، 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، جميلة.ا.م، 70 عاما، جروح متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون مركز إيتاي البارود.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، من خلال عدد من سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

بينما توفي محمد.ص.ع، 25، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.