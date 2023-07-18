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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع وزارة الصحة..المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قوافل طبية بـ بشاير الخير

القوات المسلحة
القوات المسلحة

قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير "3 ، 5" وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الإسكندرية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بتلك المناطق.

تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض فى مختلف التخصصات الطبية والعلاج الطبيعى وفحص ذوى الهمم والفحص المبكر للأورام والكشف عن الأمراض المزمنة والتطعيم ضد الفيروسات الكبدية.

المنطقة الشمالية العسكرية

وكذا مبادرات الدعم النفسى وعلاج الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة وصرف الأدوية وعقد دورات للإسعافات الأولية وندوات صحية تثقيفية للمواطنين.

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية وحملات التثقيف الصحى والمبادرات 6741 من أهالى بشاير الخير والمناطق السكنية المجاورة.

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية.

كما يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

المنطقة الشمالية العسكرية وزارة الصحة المجتمع المدني بشاير الخير القوات المسلحة

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