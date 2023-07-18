عملية جراحية لعضو مجلس إدارة الزمالك السابق

خضع هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق لعملية جراحية في القدم خلال الساعات القليلة الماضية تحت إشراف الدكتور الجراح حسام المهدي.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.