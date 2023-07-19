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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

74 اجتماعا و20 اقتراحا برغبة و7 ملفات مهمة.. حصاد "زراعة الشيوخ"

مجلس النواب
مجلس النواب

أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، تقرير بشأن حصاد أعمالها بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، والذى تضمن قيام اللجنة بعقد 74 اجتماعا ومناقشة نحو  20  اقتراح برغبة وطلب مناقشة مقدم من الأعضاء، بالإضافة مناقشة  7  ملفات هامة بقطاعات الزراعة والرى والثروة الحيوانية و السمكية.

وتضمن تقرير حصاد اللجنة، أبرز الملفات التى تم مناقشتها بدور الانعقاد الثالث، ومنها الدراسة المقدمة من  المهندس عبد السلام الجبلي بشأن اقتصاديات وصناعة "الأسمدة الكيماوية في مصر"، وكذلك طلب المناقشة العامة المقدم من  المهندس عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضواً من أعضاء المجلس بشأن "استيضاح السياسات الزراعية في ضوء التغيرات المحلية والإقليمية".

كما جاء من أبرز الملفات، اقتراح برغبة مقدم من النائب  علاء مصطفى بشأن " نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة"، و الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور  مؤمن معاذ بشأن "إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد"، و الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن " استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد محمد شراني بشأن الغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية"، و اقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن "ملائمة منظومة الري الحديث في مدينة الخارجة بالوادي الجديد".

وجاء أيضا من أبرز الاقتراحات بتقرير الحصاد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن " تطبيق الزراعات التبادلية للاستفادة من الموسم الشتوي في زراعة القمح أو بنجر السكر والموسم الصيفي في الزراعات السمكية “،  والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدرى بشأن " تمويل أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض "، و الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن " تطوير مرسي مراكب خزان أسوان لخدمة المناطق السياحية بالجزر الموجودة داخل مجرى نهر النيل خلف الخزان ".

وتضمن التقرير، الاقتراحات برغبة اامقدم من النائبة سماء سليمان بشأن "الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه ، و بشأن "الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي"، و بشأن "الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي".

كما تضمن تقرير الحصاد أيضا،  الاقتراح برغبة اامقدم من النائب  ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان"، والاقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد فوزي بشأن " بعض المقترحات التي تساعد في تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر "  و الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن " تشديد الرقابة علي المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين علي الثروة الحيوانية "، والاقتراح برغبة المقدم من  النائب الدكتور محمد الصالحي بشأن " تغيير أنشطة المباني والمنشآت الصادر لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية".

وتضمن تقرير الحصاد، قيام اللجنة بمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة المتعلقة بالنشاط الزراعى ومنها، استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادى فيما يخص قطاعي الزراعة والرى، ودراسة آليات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك دراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعى، و دراسة تحديث منظومة التعاونيات الزراعية، بالإضافة إلي استعراض خطة واستراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء و تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، ودراسة سُبل تنمية الثروة السمكية فى مصر، ودراسة بشأن القطن المصرى.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اقتراح برغبة السياسات الزراعية طلب مناقشة الدعم اللوجستي والمالي

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