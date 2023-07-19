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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأ محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المتابعين بمناسبة العام الهجري الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد صلاح عبر خاصية الاستوري: “كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد”.

وعلّق السيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي على إمكانية انضمام نجمنا محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي إلى منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

أول تعليق من المنتخب الأولمبي بشأن إمكانية مشاركة صلاح في الأولمبياد

 

وقال السيد السويركي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور معلقا على إمكانية انضمام محمد صلاح ومصطفى محمد لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس: "صعب".

وأشار السويركي إلي انه لا يعلم هل سيضم حارس مرمى من اللاعبين الكبار معه أم لا، لأن المستوى يختلف في كل عام، وبالتالي هذا ليس وقته الحديث عنه.

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