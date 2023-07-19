الإصلاح والنهضة: صرف المساندة التصديرية سيؤثر بالإيجاب على ميزان التبادل التجاري

أشاد المهندس أحمد عمرو، أمين عام حزب الإصلاح والنهضة، ومسؤول المحور الاقتصادي بحزب الإصلاح والنهضة بإستمرار صرف المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين ضمن مبادرة السداد الفوري.

وأضاف عمرو فى بيان صحفى له أن الإسراع بصرف الدفعة الثانية قبل إجازة يوم الخميس كان استجابة سريعة من الحكومة المصرية، مثمنا تلك الخطوة بما تمثله من أهمية قصوى لدعم المصدرين وما يعكسه ذلك من آثار إيجابية على ميزان التبادل التجاري، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تطبيق تسهيلات أخرى للمصدرين بما يدعم زيادة التدفقات الدولارية لمصر.

ومن الجدير بالذكر، أنه بحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، قد تم صرف 50 مليار جنيه للشركات المُصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.