بقيمة 50 مليار دولار.. الإمارات توقع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع تركيا

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، الأربعاء، أن كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شهدا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة 50.7 مليار دولار في قصر الوطن في مدينة أبو ظبي.

وأضافت الوكالة، أن الجانبان وقعا على اتفاقيات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.

ووقع الجانبان على الاتفاقيات التالية:

اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

اتفاقية تسليم المجرمين.

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.

إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال التحول الرقمي.

اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية.

مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية.

مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا.

مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي.

مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية.

مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

ورحب الرئيس الإماراتي بزيارة أردوغان لبلاده معرباً عن ثقته بأن الزيارة تعطي دفعاً قوياً نحو تعزيز آفاق الشراكة بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين في القطاعات الأستراتيجية منها الاستثمار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والفضاء والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة وغيرها والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون.

وأكد الجانبان على أن دولة الإمارات وتركيا لديهما لديهما توجه إستراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة.

كما ناقش كل من رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي أردوغان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " 28 COP " الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري وتطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع، خاصة أن هناك تعاوناً بين البلدين في مجال العمل المناخي ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي هذا السياق، شدد الجانبان على أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة.

توقيع اتفاقيات ثنائية بين الإمارات وتركيا

توقيع اتفاقيات ثنائية بين الإمارات وتركيا