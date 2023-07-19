بعد انضمامه لقائمة الـ50 الأكبر عالميا.. ماذا تعرف عن صندوق مصر السيادي؟

انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، حيث احتل المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute.

أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا

وحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ إن الصندوق السيادي ملك الشعب المصري ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وذكرت أن الصندوق، الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدة أن الصندوق يركز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وأضافت أن إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر 50 صندوقا سياديا في العالم مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول، وتأكيدا أن لدى مصر من الفرص ما يمكنها من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وإن كانت تمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية .

وأوضحت السعيد أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، مؤكدة أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولديه خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم و الزراعة والتكنولوجيا المالية وادارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

كما أشارت إلى أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، ووجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.

وتأسس صندوق مصر السيادي في عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.

ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.

ما هو صندوق مصر السيادي؟

بعض المعلومات عن صندوق مصر السيادي، والتي تمثلت في:

إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر ٥٠ صندوق سيادي في العالم، مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول وتأكيدًا أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.

تصل حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولديه خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

تتماشى خطة الصندوق مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.